Петербуржец, хранивший в обуви наркотики, задержан

В Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, который имел при себе два свертка с наркотиками.

Как стало известно Gazeta.SPb, 9 апреля в районе 17 часов вечера сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину, в обуви которого были спрятаны два свертка с наркотиками.

Злоумышленника застали на проспекте Наставников, 5 с внешними признаками опьянения, предположительно наркотического, сообщили в пресс-службе УВО.

Гражданин предпринял попытку скрыться, когда заметил приближающийся патрульный автомобиль Росгвардии. Однако мужчину задержали за административное правонарушение и передали сотрудникам 13 отдела полиции.

Уже позже при досмотре задержанного у него в ботинке нашли тщательно запрятанные два свертка с веществами белого цвета. В ходе экспертизы выяснилось, что в изъятых свертках находились метадон и метилэфедрон.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец пытался по почте получить почти за 2 тыс. долларов наркотики из Литвы.