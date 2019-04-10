На Таллинской выселяют интим-клуб (фото)

Оздоровительный центр на самом деле оказался борделем.

В многоквартирном доме на Таллинской улице Петербурга нашли интим-клуб и теперь выселяют его, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 10 апреля.

Полицейские Петербурга прибыли в здание и убедились, что оздоровительный центр, под который помещение сдавали, на самом деле является борделем. В здании устроили бар, бассейн, сауну и танцпол — ничего из этого, конечно, не было согласовано, сообщили в ККИ. На сайте заведения сообщается, что на самом деле в здании расположен закрытый интим-клуб.

Помещение арендует оздоровительная организация “Темп” — теперь в КИО сообщили ей, что расторгают договор. Выяснилось, что организация задолжала Санкт-Петербургу около 390 тысяч рублей за аренду, передают в ККИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге ликвидировали казино.