На Таллинской выселяют интим-клуб (фото)

В здании устроили сауну, бар, бассейн и танцпол. Фото: ККИ.
В здании устроили сауну, бар, бассейн и танцпол. Фото: ККИ.

Оздоровительный центр на самом деле оказался борделем.

В многоквартирном доме на Таллинской улице Петербурга нашли интим-клуб и теперь выселяют его, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 10 апреля.

Фото: ККИ

Полицейские Петербурга прибыли в здание и убедились, что оздоровительный центр, под который помещение сдавали, на самом деле является борделем. В здании устроили бар, бассейн, сауну и танцпол — ничего из этого, конечно, не было согласовано, сообщили в ККИ. На сайте заведения сообщается, что на самом деле в здании расположен закрытый интим-клуб.

Фото: ККИ

Помещение арендует оздоровительная организация “Темп” — теперь в КИО сообщили ей, что расторгают договор. Выяснилось, что организация задолжала Санкт-Петербургу около 390 тысяч рублей за аренду, передают в ККИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге ликвидировали казино.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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На Таллинской выселяют интим-клуб (фото)
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