Неплательщика алиментов нашли на соревнованиях по бодибилдингу

Мужчина был объявлен в исполнительный розыск. Фото: Рixabay
Мужчина был объявлен в исполнительный розыск. Фото: Рixabay

Петербургские судебные приставы разыскали должника по алиментам, объявленного в исполнительный розыск. Ранее на 30-летнего бодибилдера было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов для дочери и экс- супруги.

Обязательства перед бывшей семьей мужчина исполнял неохотно, по итогу накопилась задолженность в размере около полумиллиона рублей.

Мужчина был объявлен в исполнительный розыск.

Судебные приставы нашли должника с помощью его страницы в социальной сети, где он периодически выкладывал фотографии. Судя по фото, пристав узнали, что мужчина занимается культуризмом и готовится принять участие в профильном соревновании.

Приставы приехали на мероприятие и разыскали уклониста. Мужчина был предупреждён, что в случае бездействия в отношении задолженности, судебный пристав будет вправе произвести арест его имущества.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что судебные приставы заставили жительницу Купчино выплатить штраф за кражу.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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