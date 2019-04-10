Ленобласть внесёт изменения в проект обхода Мурино по просьбе жителей

В Ленинградской области откорректируют проект обхода Мурино. О том, какие именно изменения будут внесены рассказали 10 апреля в Комитете по дорожному хозяйству региона.

Как сообщили в ведомстве, коррективы в проект потребовали внести местные жители. В рамках первого этапа, который продлится до середины 2020 года, планируется строительство развязки с КАД. На втором этапе — построить Железнодорожную улицу и подключить её к развязке с помощью кругового движения.

Предполагается, что на улице будет четыре полосы: по две в каждую стороны. Она растянется до бульвара Менделеева. Во время проведения работ одну из опор системы электропередачи в районе бульвара собираются вынести.

Отмечается, что в месте примыкания новой улицы к бульвару могут организовать наземный и подземный переходы.

Окончательный план корректировки проекта комитет планирует представить во вторник, 16 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Мурино сносят автовокзал “Северный”.