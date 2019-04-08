В Мурино сносят автовокзал “Северный”

Билеты пассажиры покупают в специально оборудованном автобусе.
В Мурино готовят к сносу здание автовокзала “Северный”. Судебные приставы потребовали у арендаторов освободить землю до вторника 9 апреля.
С вокзала ежедневно отходит свыше 200 автобусов. Пассажирам приходится покупать билеты в переоборудованном автобусе — а в здании “Северного” были туалеты и сиденья.
Это уже не первый раз, когда вокзал собираются снести: до этого власти Всеволожского района Ленобласти требовали убрать здания от арендатора “РТК”, как сообщил Gazeta.SPb источник в правительстве Ленобласти 8 апреля. Сам участок вокзала отдали в пользование властям Ленобласти бессрочно.
На сайте автовокзала нет никакой информации о сносе или грядущих изменениях. С вокзала автобусы курсируют по примерно 20 направлениям в Ленобласти — включая Выборг, Приозерск, Волхов, Сортавалу и другие крупные населенные пункты.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге демонтировали пристройку к ресторану.