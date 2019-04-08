В Приморском районе «насильно» демонтировали незаконную пристройку

Процесс демонтажа. Фото: Комитет по контролю за имуществом

Процесс демонтажа. Фото: Комитет по контролю за имуществом

Как сообщили Gazeta.SPb в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, в конце февраля была проведена проверка земельного участка 8 по Камышовой улице.

Обследование участка выявило нарушения. Участок использовался под размещение деревянного павильона площадью 95 квадратных метров. Павильон был пристройкой к ресторану «Ресторан Мускат». Самовольную деятельность на участке вело ООО «РИМА». Организация арендовала у государства смежный с проверяемым участок.

Организация было уведомлена о необходимости освобождения участка. Однако в указанный срок пристройка не была ликвидирована.

В пятницу, 5 апреля, комитетом совместно с подведомственной организацией были проведены мероприятия по освобождению территории.

В отношении землепользователя возбуждено административное правонарушение и вынесен штраф в 180 тысяч рублей.

Ранее ООО «РИМА» неоднократно привлекалось к ответственности за похожие нарушения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за тлеющего мусора в ресторане эвакуировали сотню человек.