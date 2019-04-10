Пулковскую обсерваторию переносить не планируют

Глава Петербурга Александр Беглов попросил главу РАН не переносить научную базу Пулковской обсерватории из Петербурга. Представитель обсерватории заверил GazetaSPb, что этого не случится.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов 9 марта попросил главу РАН Александра Сергеева оставить научную базу Пулковской обсерватории в Северной столице. «Во время встречи речь шла о том, что научная база обсерватории должна остаться в Санкт-Петербурге. Также договорились продолжить диалог, чтобы минимизировать все возможные риски и издержки», — сообщили в Смольном. Главным вопросом стала судьба научной базы обсерватории – телескопов и лабораторий, отмечается на сайте городской администрации. По итогам мероприятия Беглов и Сергеев решили встретиться с сотрудниками обсерватории — возможно, летом.

Некоторые эксперты отмечают, что врио губернатора Беглов очень много сделал для сохранения Пулковской обсерватории. В частности, сократил объем строительства высотного жилья в районе обсерватории, что могло помешать ее работе и угрожало экологии.

Однако перенос научной базы Пулковской обсерватории за пределы Петербурга никогда не планировался, рассказала Gazeta.SPb представитель Главной (Пулковской) Астрономической Обсерватории РАН (ГАО РАН).

Она пояснила, что люди путают понятия «научная база» и «научные наблюдения». Как отметила представитель ГАО РАН, научная база – это сама Пулковская обсерватория и всё её оборудование, включая даже канализационные сети. Научные наблюдения – это часть деятельности ГАО РАН. Астрономические наблюдения проводятся не только в пределах Пулковских высот, но и в других точках. Например, в филиале ГАО РАН в Кисловодске.

«Мы не говорим о переносе обсерватории, мы говорим о переносе части научных наблюдений», — поясняет представитель ГАО РАН, – это, наоборот, позволит оптимизировать работу». Поэтому, отмечает представитель ГАО РАН, Пулковская обсерватория будет сохранена. Строительство, которое ведется в районе Пулковских высот, пока не мешает учреждению вести его деятельность, говорит представитель ГАО РАН.

Градозащитник Александр Шумилов рассказал Gazeta.SPb о том, что Пулковскую обсерваторию удастся отстоять года через два, когда «уйдет нынешнее руководство обсерватории». А стройка в районе Пулковских высот, по его словам, уже сейчас отражается на результатах наблюдений: «прожектора с кранов стройки светят прямо на телескопы».

Напомним, в июне 2018 года Президиум РАН издал постановление №110 о переводе астрономических наблюдений ГАО РАН на другие базы Обсерватории. Документ размещен на сайте РАН. В нём говорится о том, что перевести наблюдения из Петербурга нужно в течение пяти лет. Причина – в других пунктах более благоприятные астроклиматические условия. Перевод наблюдений из Петербурга в другие точки возможно необходим для улучшения результатов наблюдений. Но обсерваторию на Пулковских высотах скорее всего могут перепрофилировать на более глубокое изучение результатов наблюдейни, их верную трактовку и анализ.