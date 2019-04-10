Абызов предпринял попытку снять средства со своего счета

Экс-министр открытого правительства РФ Михаил Абызов. Фото: Baltphoto / Дарья Иванова
Экс-министр открытого правительства РФ Михаил Абызов. Фото: Baltphoto / Дарья Иванова

Со счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, находящегося под арестом, пытались снять деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Сергея Степанова.

Отмечается, что указанный счет был арестован.

Напомним, что Абызов был арестован по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества 27 марта.

По данным СК, в 2011-2014 годах злоумышленник путём обмана присвоил себе четыре миллиарда рублей. Украденные у Сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети» деньги мужчина вывез за границу.

Абызов не берёт на себя вину за содеянное.

По данному делу также проходят: Максим Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Николай Степанов и Сергей Ильичев. Они тоже находятся под арестом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что экс-министр Абызов подозревается в хищении четырех миллиардов.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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