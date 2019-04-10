В Петербурге прошла операция «Сообщи, где торгуют смертью»

1-й этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходил на территории Петербурга и Ленобласти с 11 по 22 марта.

В рамках мероприятия была организована работа телефонной «горячей линии» и мониторинг интернет-ресурсов для получения информации о незаконном обороте наркотиков. Также сотрудники полиции активно проверяли места массового скопления несовершеннолетних и молодежи.

В ходе операции правоохранителям поступило 135 обращений с информацией о возможных преступлениях, которые связаны наркотиками и 32 звонка по «горячей линии».

В результате операции полицейские открыли 25 уголовных и 83 административных дела, а также изъяли около 2,8 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, который имел при себе два свертка с наркотиками.