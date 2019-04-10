Помощник прокурора метрополитена Петербурга подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело Фото: Pixabay.com
Возбуждено уголовное дело Фото: Pixabay.com

В Невском районе Петербурга сотрудники Управления ФСБ России по городу и Ленобласти задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко. Мужчина подозревается в получении взятки.

Согласно материалам дела, 10 апреля на территории Невского района Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена, подозреваемый в получении взятки в размере 300 тысяч рублей.

Средства были переданы злоумышленнику от предпринимателя за то, чтобы первый не привлекал того к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности на территории Петербургского метрополитена с нарушениями законодательства, сообщили в городской прокуратуре.

По данному факту ГСУ СК России по Петербурга возбудило уголовное дело.

Злоумышленнику грозит мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, решается вопрос об увольнении Боровко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники налоговой Петербурга попались на взятке.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Григорий Боровко ГУП "Петербургский метрополитен" прокуратура спб
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