Сотрудники налоговой Петербурга попались на взятке

Один из них как раз получал 50 тысяч за покровительство, когда в кабинет ворвались сотрудники органов.

В Петербурге задержали сотрудника налоговой службы при получении взятки, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 9 апреля. СК Петербурга сообщает, что начальницу выездных проверок и замначальника инспекции ФНС обвинили в коррупции.

Сотрудник получал в своем кабинете 50 тысяч рублей, когда к нему нагрянули “законники”. По информации правоохранительных органов, всего инспектор должен был получить 250 тысяч рублей от взяткодателя за покровительство. Сейчас в полиции Петербурга уже возбудили уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, средний размер взятки в РФ составляет около 609 тысяч рублей. За год зафиксировали 186 особо крупных случаев — всего на 1,5 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что двоих сотрудников ФНС в Санкт-Петербурге обвинили в коррупции — они вынудили бизнесменов заплатить им всего около 9 млн рублей.