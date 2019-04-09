Сотрудники налоговой Петербурга попались на взятке

Общий размер взятки должен был составить 250 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
Общий размер взятки должен был составить 250 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Один из них как раз получал 50 тысяч за покровительство, когда в кабинет ворвались сотрудники органов.

В Петербурге задержали сотрудника налоговой службы при получении взятки, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 9 апреля. СК Петербурга сообщает, что начальницу выездных проверок и замначальника инспекции ФНС обвинили в коррупции.

Сотрудник получал в своем кабинете 50 тысяч рублей, когда к нему нагрянули “законники”. По информации правоохранительных органов, всего инспектор должен был получить 250 тысяч рублей от взяткодателя за покровительство. Сейчас в полиции Петербурга уже возбудили уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, средний размер взятки в РФ составляет около 609 тысяч рублей. За год зафиксировали 186 особо крупных случаев — всего на 1,5 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что двоих сотрудников ФНС в Санкт-Петербурге обвинили в коррупции — они вынудили бизнесменов заплатить им всего около 9 млн рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Сотрудники налоговой Петербурга попались на взятке
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