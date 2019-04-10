В Ленобласти оштрафовали финна, незаконно провезшего 100 кг компьютеров

Злоумышленник провёз технику под видом товаров для личного пользования Фото: pixabay.com

Злоумышленник провёз технику под видом товаров для личного пользования Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Ленобласти суд обязал гражданина Финляндии выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Согласно материалам дела, в апреле 2018 года под видом товара для личного пользования злоумышленник провез через таможенную границу в Ленобласти коммерческую партию компьютерных комплектующих. Их количество составляло 1557 тысячи единиц, а вес — 105 килограмм.

Таким образом мужчина уклонился от выплаты пошлины примерно на 2,8 миллиона рублей.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде выплаты штрафа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что выборгская таможня задержала «Фольксваген Джетта» с секретом.

На въезде из Финляндии сотрудники таможни остановили подозрительный автомобиль марки «Фольксваген Джетта».

Таможенники воспользовались рентгеновскими лучами для осмотра машины. В результате чего обнаружили в багажном отделении 5 контрабандных мешков корма для кошек и 37,5 кг охлажденной рыбы.