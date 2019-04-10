За покушение на сбыт 8 кг наркотиков петербуржец пойдёт под суд

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в хранении и контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, с 2016 по 2017 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, предпринял попытку сбыть крупную партию наркотических средств на территории РФ. Злоумышленник с помощью своего подельника организовал доставку до Петербурга и Ярославля двух посылок из Бельгии.
В них находилось наркотическое средство общей массой порядка 8 кг, сообщили в городской прокуратуре.
Одна из посылок была помещена в тайник во Фрунзенском районе Петербурга для последующего незаконного сбыта. Отмечается, что корыстный умысел довести до конца злоумышленникам не удалось, так как их задержали правоохранители.
Обвиняемый был изобличен в хранения наркотиков в крупном размере, сбыте психотропных веществ и покушении на сбыт наркотических средств на территории Ивановской области, говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец, хранивший в обуви наркотики, задержан.