За покушение на сбыт 8 кг наркотиков петербуржец пойдёт под суд

Мужчина организовал доставку двух посылок с наркотиками из Бельгии Фото: pixabay.com

Мужчина организовал доставку двух посылок с наркотиками из Бельгии Фото: pixabay.com

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в хранении и контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, с 2016 по 2017 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, предпринял попытку сбыть крупную партию наркотических средств на территории РФ. Злоумышленник с помощью своего подельника организовал доставку до Петербурга и Ярославля двух посылок из Бельгии.

В них находилось наркотическое средство общей массой порядка 8 кг, сообщили в городской прокуратуре.

Одна из посылок была помещена в тайник во Фрунзенском районе Петербурга для последующего незаконного сбыта. Отмечается, что корыстный умысел довести до конца злоумышленникам не удалось, так как их задержали правоохранители.

Обвиняемый был изобличен в хранения наркотиков в крупном размере, сбыте психотропных веществ и покушении на сбыт наркотических средств на территории Ивановской области, говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец, хранивший в обуви наркотики, задержан.