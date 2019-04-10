Автомобиль сбил ребенка на улице Пограничника Гарькавого

В Красносельском районе Петербурга автомобиль сбил мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Пограничника Гарькавого, сообщают пользователи социальных сетей.

По словам одного из свидетелей данного происшествия, за рулём транспортного средства сидела женщина и болтала по телефону. Она упустили из виду ребенка, который двигался по пешеходному переходу — в результате чего врезалась в него.

Протащила мальчика на капоте 10 метров,

— рассказал очевидец аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Рижском проспекте водитель грузовика насмерть сбил пешехода.

ДТП произошло 9 апреля около 12:15. Водитель находился за рулем грузового автомобиля марки «Volvo».

Мужчина, управлявший грузовиком, следовал по Рижскому проспекту и хотел совершить поворот направо, чтобы продолжить движение по Старо-Петергофскому проспекту. В результате резкого манёвра он наехал на пешехода 1960 года рождения. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.