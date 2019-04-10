Наркобарона Санкт-Петербурга отправляют в колонию на 16 лет

Мужчина продал около 13 кг наркотиков меньше чем за год, а доход легализовал.

В городском суде Петербурга вынесли вердикт по делу мужчины, которого обвинили в организации преступной группы и распространении наркотиков, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 10 апреля.

Житель Санкт-Петербурга с подручными продавал через Интернет наркотики с декабря 2014 года по сентябрь 2015-го, а доход легализовывал. Всего ему удалось продать около 13 кг, передают в прокуратуре Петербурга. Его судили за 34 подобных преступления, плюс отмывание денег, плюс создание преступной группировки.

Суд Санкт-Петербурга признал обвиняемого виновным — его отправят в колонию строгого режима на 16 лет с ограничением свободы сроком на год, передают в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржца отправляют под суд за 8 кг наркотиков.