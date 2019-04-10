«Нарвскую» и «Чернышевскую» ждёт ремонт. Режим работы станций изменится

Станция метро
Станция метро "Нарвская" изменит режим работы Фото: wikipedia

В Петербурге станции метро «Нарвская» и «Чернышевская» изменят режим работы в связи с ремонтом эскалаторов.

На станции «Нарвская» ремонтные работы стартуют 16 апреля, а завершатся 25 июля. На этот период по рабочим дням с 08:20 до 08:50 вход в вестибюль будет закрыт для пассажиров, а с 16:45 до 19:00 он будет ограничен.

Кроме того, ремонт ожидает эскалатор на станции метро «Чернышевская». Он будет проводится в два этапа: с 15 апреля по 28 июня и с 1 июля по 13 сентября. В указанные дни с 08:00 до 09:50 в вестибюль будет не попасть. Ограничения же на вход в метро на данной станции будут вводиться с 16:40 до 20:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро Парк Победы мужчина выбил окно поезда.

Во вторник, 9 апреля, неадекватный пассажир одного из вагонов метро во время движения поезда пытался выбить дверь. Задуманное удалось лишь отчасти: он разбил стекло. Очевидцы инцидента пытались образумить мужчину, но тот был непоколебим. Он пулей покинул вагон, как только тот остановился.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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