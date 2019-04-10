Учёные: Альпы могут лишиться большей части своих ледников

Это может произойти к 2100 году. Фото: Pixabay

Это может произойти к 2100 году. Фото: Pixabay

Глобальное потепление, которое ожидается под конец столетия, лишит Альпийские горы почти всех ледников и запасов снега. Человечество никак не сможет повлиять на этот процесс. Такие умозаключения сделали климатологи в своей статье, опубликованной в журнале Cryosphere.

Как сообщают учёные, по самому пессимистическому сценарию, Альпы полностью лишатся ледников к 2100 году.

Останутся лишь небольшие клочки ледового покрова на самых больших высотах, чей объем составит примерно 5% от текущих запасов альпийских льдов,

— сообщает Маттиас Хусс из Федерального политехнического института Швейцарии в Цюрихе.

Изучающие климат Земли учёные, в большинстве своём, верят в глобальное потепление и в то, что оно до неузнаваемости изменит облик планеты. Подтверждают эти выводы десятки климатических спутников, тысячи метеорологических станций и буйков в море, а также сотни компьютерных моделей климата планеты, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что первыми пострадают заполярные широты и горные ледники. Таяние льдов, снега и вечной мерзлоты кардинально изменят экосистемы этих уголков планеты. Кроме того, это ускорит наступление глобального потепления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что учёные заявили, что глобальное потепление негативно скажется на птицах.