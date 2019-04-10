Весенняя посевная компания стартовала в Ленобласти

В Ленинградской области положено начало весенней посевной кампании. Так, первые 25 гектаров пашни из 229 запланированных уже засеяны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Открыл сезон работ в полях самый южный район Ленобласти — Лужский. Сообщается, что АО «Волошово» уже посеяло овёс на площади 25 га. Кроме того, работники «Волошово» и племенного завода «Рапти» общими усилиями организовали подкормку минеральными удобрениями озимых на площади 551 га и 225 га многолетних трав.

Сельхозпредприятие «Оредежский» тоже не сидит без дела: проводит боронование кормовых угодий (495 га).

Согласно плану на 2019 год, в Ленобласти должно быть выращено: 131,8 тысяч тонн зерна, 109 тысяч тонн овощей, 66,2 тысяч тонн картофеля и заготовлено 32,2 ц кормовых единиц на одну условную голову.

В общей сложности площадь посевов составит 229 тыс. га.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ленобласть внесёт изменения в проект обхода Мурино по просьбе жителей.