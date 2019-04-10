Ученые показали первый в истории снимок черной дыры

Специалисты до сих пор не верят в случившееся – им это казалось невозможным.

Фотографию, на которой запечатлена черная дыра, опубликовали сегодня, 10 апреля. Ученые из проекта Event Horizon Telescope рассказали, что знания, полученные в результате изучения снимка, помогут лучше понимать, что из себя представляет любая другая дыра.

«Большие или маленькие черные дыры похожи друг на друг», — заверили они.а

Та, которую удалось запечатлеть, огромна – эксперты утверждают, что ее масса в 6,5 раз больше, чем у Солнца. Звучит и правда впечатляюще!

Известно, что над проектом начали работать еще в 2017 году. Тогда специалисты не понимали, чем все закончится – они просто наблюдали за происходящим. Неожиданно для себя они смогли не только увидеть, но и сфотографировать черную дыру. Внешне, отмечает научный консультант проекта Хайно Фальке, она похожа на ворота в ад, передает РИА Новости.

Многие убеждены, что человечество сделало фотографию века – сложно представить, какие открытия ждут ученых впереди.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что марсоход прислал снимок, на котором отчетливо виден след, похожий на человеческий.