Ученые показали первый в истории снимок черной дыры

Специалисты до сих пор не верят в случившееся – им это казалось невозможным.
Фотографию, на которой запечатлена черная дыра, опубликовали сегодня, 10 апреля. Ученые из проекта Event Horizon Telescope рассказали, что знания, полученные в результате изучения снимка, помогут лучше понимать, что из себя представляет любая другая дыра.
«Большие или маленькие черные дыры похожи друг на друг», — заверили они.а
Та, которую удалось запечатлеть, огромна – эксперты утверждают, что ее масса в 6,5 раз больше, чем у Солнца. Звучит и правда впечатляюще!
Известно, что над проектом начали работать еще в 2017 году. Тогда специалисты не понимали, чем все закончится – они просто наблюдали за происходящим. Неожиданно для себя они смогли не только увидеть, но и сфотографировать черную дыру. Внешне, отмечает научный консультант проекта Хайно Фальке, она похожа на ворота в ад, передает РИА Новости.
Многие убеждены, что человечество сделало фотографию века – сложно представить, какие открытия ждут ученых впереди.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что марсоход прислал снимок, на котором отчетливо виден след, похожий на человеческий.