Первый трейлер «Короля Льва» появился в Сети

В российском прокате появится в июле 2019 года Фото: скриншот видео с youtube / Walt Disney Studios

В российском прокате появится в июле 2019 года Фото: скриншот видео с youtube / Walt Disney Studios

Первый официальный трейлер фильма «Король Лев», снятого по мотивам популярного диснеевского мульфильма, стал доступен для просмотра интернет-пользователей.

Сегодня, 10 апреля, компания Disney опубликовала первый трейлер художественного фильма «Король Лев», передаёт «Вечерняя Москва». Сюжет кинокартины полностью соответствует мультипликационной версии.

Режиссером «Короля Льва» выступил Джон Фавро, который известен по таким картинам, как: «Книга джунглей», снятая по мотивам мультфильма «Маугли» и «Железный человек».

Отмечается, что знаменитых персонажей Тимона и Пумбу озвучат не менее известные комики — Билли Айкнер и Сет Роген.

В российский прокат фильм выйдет в июле 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Барецкий выпустит мультфильм «Брат-3» с голосами Бузовой и Нагиева.