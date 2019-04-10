Первый трейлер «Короля Льва» появился в Сети

Первый официальный трейлер фильма «Король Лев», снятого по мотивам популярного диснеевского мульфильма, стал доступен для просмотра интернет-пользователей.
Сегодня, 10 апреля, компания Disney опубликовала первый трейлер художественного фильма «Король Лев», передаёт «Вечерняя Москва». Сюжет кинокартины полностью соответствует мультипликационной версии.
Режиссером «Короля Льва» выступил Джон Фавро, который известен по таким картинам, как: «Книга джунглей», снятая по мотивам мультфильма «Маугли» и «Железный человек».
Отмечается, что знаменитых персонажей Тимона и Пумбу озвучат не менее известные комики — Билли Айкнер и Сет Роген.
В российский прокат фильм выйдет в июле 2019 года.
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