Выбросы загрязняющих веществ с завода «Армалит» превышают нормативы

Решается вопрос о применении мер административного реагирования Фото: Pixabay
Решается вопрос о применении мер административного реагирования Фото: Pixabay

Росприроднадзор по СЗФО сообщил результаты проб, которые были отобраны во время проверки петербургского завода «Армалит». Правила эксплуатации газоочистительного оборудования не соблюдались: завод использовал негерметичную установку. Это приводило к выбросам в атмосферу загрязняющих веществ.

По данным экспертов ведомства, содержание загрязняющих веществ над фоновыми показателями по железу превысило норму в 1,8 раза, хрому – в 7,3 раза, меди – в 7,9 раза, цинку – в 1,4 раза.

На данный момент решается вопрос о применении мер административного реагирования, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Сотрудники ведомства и дальше намерены контролировать ситуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура уличила «Невские берега» в загрязнении канализации.

В Василеостровском районе Петербурга АО «Невские берега» устранит нарушения закона «Об охране окружающей среды». Прокуратура выявила нарушения в ходе проверки соблюдения организацией требований природоохранного законодательства.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Завод Армалит загрязнение загрязняющие вещества спб экология
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