Автомобиль вылетел с мост в реку Оккервиль

Внутри находился только один человек.

Инцидент случился сегодня, 10 апреля, в Кудрово. Обо всем рассказали люди, которые видели все своими глазами, в социальной сети «Вконтакте». Volvo, за рулем которого сидела женщина, вылетел с переправы. На помощь владелицы машины бросились прохожие – ей помогли выбраться из утопающего автомобиля. К счастью, она осталась цела и невредима – единственное, очень уж испугалась. В разговоре с очевидцами пострадавшая уверила, что причиной аварии стали отказавшие тормоза.

Напоминаем, что специалисты в такой ситуации рекомендуют в первую очередь не паниковать – это может привести к плачевным последствиям. Также они не советуют сразу же отстегивать ремни безопасности. Есть вероятность, что никто не кинется вам на помощь, поэтому стоит попытаться открыть дверь или разбить окна.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сбежавшего с места ДТП на юго-западе Петербурга водителя задержали.