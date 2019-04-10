Сбежавшего с места ДТП на юго-западе Петербурга водителя задержали

У мужчины при себе не было водительских прав, также он оказался пьян.

Инцидент случился вечером 10 апреля на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Участниками аварии стали две машины – микроавтобус и легковушка. Один из водителей объяснил экипажу ГИБДД, что произошло. Сотрудники правоохранительных органов подошли к автомобилю, в которой сидел виновник ДТП. Они попросили у него права, а тот, вместо того, чтобы достать документы, постарался уехать. Полицейские выстрелили в колеса, но горе-водитель все равно тронулся с места.

Спустя какое-то время микроавтобус нашли в одном из дворов на Зине Портновой. Внутри уже никого не было. Спустя несколько часов поисков, горожанина все-таки удалось задержать. При нем не оказалось документов. Причиной аварии, скорее всего, стало алкогольное опьянение 34-летнего нарушителя ПДД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Ленинском ДПС гналась за микроавтобусом. Дело дошло до стрельбы.