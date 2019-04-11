Утром горела квартира на улице Ленсовета

Возгорание произошло в одной из квартир дома № 29 на улице Ленсовета в Московском районе Петербурга. На пульт дежурного сообщение поступило около двух часов ночи.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло на площади три квадратных метра и было ликвидировано к четырем часам утра. На месте происшествия работало 12 спасателей и три единицы техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Следственный комитет России обнародовал информацию о количестве погибших при пожарах на территории страны. Свыше 7 тысяч человек стали жертвами разрушительной стихии.

По данным СКР за 2018 год, в результате пожара скончались 7296 человек, среди них 458 несовершеннолетних. Ленинградская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством возгораний за 2018 год — 156 пожаров, которые привели к смерти 178 человек.