Ленобласть вошла в 10-ку регионов РФ с наибольшим количеством пожаров

В Ленобласти от пожаров пострадало 178 человек Фото: Рixabay

В Ленобласти от пожаров пострадало 178 человек Фото: Рixabay

Следственный комитет России обнародовал информацию о количестве погибших при пожарах на территории страны. Свыше 7 тысяч человек стали жертвами разрушительной стихии.

По данным СКР за 2018 год, в результате пожара скончались 7296 человек, среди них 458 несовершеннолетних.

При этом наибольшее количество возгораний со смертельным исходом произошло в Московской области — 205, в них погибло 219 человек, вторую строчку занимает Свердловская область — 202 пожара и 245 погибших, и на третьем месте — Пермский край со 199 пожарами, в которых скончались 238 человек.

Как сообщает RT, Ленинградская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством возгораний за 2018 год — 156 пожаров, которые привели к смерти 178 человек.

По всем фактам проводились доследственные проверки. По 5468 сообщениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по 496 возбуждены уголовные дела по ст. 109, 216, 219 УК России,

— отметили в СК.

Отмечается, что чаще всего к пожарам приводят оставленные без надзора источники открытого огня. Кроме того, возгорание происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности собственниками жилых помещений. Например, при некорректной эксплуатации электрических и отопительных приборов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сертолово появится пожарное депо.