В Сертолово появится пожарное депо

Его построят в скором времени.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Госэкспертиза, ознакомившись с проектно-сметной документацией, и одобрила возведение пожарного депо. По предварительным данным, его обещают открыть в 2020 году. Депо будет представлять из себя двухэтажное здание, в котором поместиться четыре спецмашины. Теперь жители Сертолово и близлежащих населенных пунктов смогут получать быструю помощь от спасателей.

На возведение пожарного депо готовы потратить почти 200 миллионов рублей, более 25 миллионов рублей будет стоить оборудование. Уточняется, что средства выделят из областного бюджета, говорится в сообщении Telegram-канал «Аварийный Петербург».

«Общая площадь объекта – 1500 кв.м», — рассказывает автор поста.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на строительство станции метро «Шуваловский проспект» выделят почти 24 млн рублей. Ее хотят открыть после 2025 года, но проект обсуждается уже сейчас.