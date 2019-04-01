Комитет по развитию транспортной инфраструктуры начал поиск подрядчика, который на данном этапе проведет разработку части проектной документации для строительства станции метро «Шуваловский проспект».
Станция должна продолжить фиолетовую ветку петербургского метро в северо-западном направлении.
Стало известно, что максимальная сумма, которую Смольный выделит на реализацию данного этапа строительства, а именно обследование территории и определение порядка действий подрядчика, составит 23,7 млн рублей.
Заявки продолжат принимать до 22 апреля. Победитель станет известен 30 апреля. Станцию «Шуваловский проспект» планируют открыть не ранее 2025 года.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что станцию метро «Технологический институт» могут закрыть на ремонт. Правительство города подготовило документ об авансировании работ на сумму порядка 300 млн рублей.