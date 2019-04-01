На строительство стм. «Шуваловский проспект» выделят почти 24 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры начал поиск подрядчика, который на данном этапе проведет разработку части проектной документации для строительства станции метро «Шуваловский проспект».

Станция должна продолжить фиолетовую ветку петербургского метро в северо-западном направлении.

Стало известно, что максимальная сумма, которую Смольный выделит на реализацию данного этапа строительства, а именно обследование территории и определение порядка действий подрядчика, составит 23,7 млн рублей.

Заявки продолжат принимать до 22 апреля. Победитель станет известен 30 апреля. Станцию «Шуваловский проспект» планируют открыть не ранее 2025 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что станцию метро «Технологический институт» могут закрыть на ремонт. Правительство города подготовило документ об авансировании работ на сумму порядка 300 млн рублей.