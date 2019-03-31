Станцию метро «Технологический институт» могут закрыть на ремонт

В Петербурге планируют закрыть станцию метро «Технологический институт-1» для проведения работ по её реконструкции. Однако точные сроки пока не объявлены.

Правительство города подготовило документ об авансировании работ на сумму порядка 300 млн рублей.

Как сообщает «Мойка78», ранее глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин рассказывал о том, что на станции «Технологический институт» собираются провести замену эскалаторов.

Заказчиком работ является комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что уже разработан и утвержден проект ремонта, в рамках которого планируется три эскалатора заменить на четыре, а также реконструкция вестибюля станции. Ориентировочная стоимость работ — 1,2 млрд рублей.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что станция метро “Новокрестовская” может стать “Зенитовской”.