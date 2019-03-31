Станцию метро «Технологический институт» могут закрыть на ремонт

Станция метро
Станция метро "Технологический институт - 1".Фото: flickr.com

В Петербурге планируют закрыть станцию метро «Технологический институт-1» для проведения работ по её реконструкции. Однако точные сроки пока не объявлены.

Правительство города подготовило документ об авансировании работ на сумму порядка 300 млн рублей.

Проект распоряжения правительства Санкт-Петербурга

Как сообщает «Мойка78», ранее глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин рассказывал о том, что на станции «Технологический институт» собираются провести замену эскалаторов.

Заказчиком работ является комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что уже разработан и утвержден проект ремонта, в рамках которого планируется три эскалатора заменить на четыре, а также реконструкция вестибюля станции. Ориентировочная стоимость работ — 1,2 млрд рублей.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что станция метро “Новокрестовская” может стать “Зенитовской”.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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