В Колпино задержаны хулиганы, причастные к дракам и угрозам

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, первая информация о деятельности хулиганов поступила полицейским 28 марта. По данным правоохранительных органов у дома № 19 по улице Веры Слуцкой и у дома № 41 по улице Адмиралтейская в Колпино произошли групповые драки.

Позже в среду ,10 апреля, возле ТЦ «Меркурий» на улице Пролетарской в Колпино, два злоумышленника из автомобиля угрожали прохожим предметом похожим на автомат. Полицейские задержали 19-летниего и 22-летнего хулиганов. В ходе досмотра был изъят предмет, похожий на автомат, который направлен на экспертизу.

Открыто административное дело по статье мелкое хулиганство.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что грузовик задавил пешехода в Тихвинском районе и уехал. По информации Госавтоинспекции, около 00:30 грузовой автомобиль, ехавший в Вологду, наехал на пешехода, который, судя по всему, выскочил на дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб под колесами, а грузовик уехал с места происшествия.