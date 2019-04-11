В Колпино задержаны хулиганы, причастные к дракам и угрозам

В Колпино задержали хулиганов. Фото: Рixabay
В Колпино задержали хулиганов. Фото: Рixabay

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, первая информация о деятельности хулиганов поступила полицейским 28 марта. По данным правоохранительных органов у дома № 19 по улице Веры Слуцкой и у дома № 41 по улице Адмиралтейская в Колпино произошли групповые драки.

Позже в среду ,10 апреля, возле ТЦ «Меркурий» на улице Пролетарской в Колпино, два злоумышленника из автомобиля угрожали прохожим предметом похожим на автомат. Полицейские задержали 19-летниего и 22-летнего хулиганов. В ходе досмотра был изъят предмет, похожий на автомат, который направлен на экспертизу.

Открыто административное дело по статье мелкое хулиганство.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что грузовик задавил пешехода в Тихвинском районе и уехал. По информации Госавтоинспекции, около 00:30 грузовой автомобиль, ехавший в Вологду, наехал на пешехода, который, судя по всему, выскочил на дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб под колесами, а грузовик уехал с места происшествия.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
колпино происшествие хулиганство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Песочном угнали Lexus за 7 миллионов рублей
Полиция Петербурга задержала автовора
Егеря поймали браконьера, застрелившего дикую свинью
Организация, выдающая медсправки водителям, устранит нарушения закона
В Петербурге неизвестные отобрали у подростка два телефона
Мужчины толкнули женщину — она попала в больницу
“Борцы с грибком” украли у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Петербурге разыскивают мошенницу, похитившую у пенсионера 150 тыс. рублей