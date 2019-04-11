Прокуратура вернула ребенку-инвалиду компенсации за жилье

Из бюджета Петербурга ребенку выплачивали деньги на содержание дома, а затем перестали.

Ребенку-инвалиду в Санкт-Петербурге вернули положенные компенсации, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 11 апреля.

В прокуратуру Фрунзенского района Петербурга обратились по поводу нарушения соцправ инвалида: ребенок остался без попечения родителей и с 1 июля ему должны были компенсировать расходы на оплату содержания жилья из бюджета Петербурга. Но с октября компенсацию перестали выплачивать, поскольку он жил и был зарегистрирован у опекуна.

Прокуратура напомнила начальнику отдела соцпомощи, что с июля инвалидам выплачивают такую компенсацию, если они живут в помещениях частного жилищного фонда. Выплаты возобновили, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге оштрафовали судебного пристава.