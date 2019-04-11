Полиция подозревает мужчин в подделке регистрационных знаков

Пассажир Nissan попытался сбежать от полиции. Фото: pixabay.com
Пассажир Nissan попытался сбежать от полиции. Фото: pixabay.com

Машину с подозрительным числом запчастей остановили на севере Петербурге еще в марте.

В Калининском районе Петербурга полицейские поймали мужчин, которые занимались подделкой регистрационных знаков для машин, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 11 апреля. Их поймали еще ночью 20 марта: патрульные остановили автомобиль Nissan Almera.

Машиной управлял 38-летний мужчина, с ним ехал его 47-летний напарник — он попытался сбежать, пока автомобиль проверяли, передают в МВД. В салоне нашли два ключа автомобиля, две радиостанции, крышки бензобака. В полиции сначала возбудили дело о мелком хулиганстве, но сейчас говорят о подделке регистрационных номеров машин. Пока что мужчин отпустили, но обязали прийти снова, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петроградском районе Петербурга мужчина ограбил и машину и квартиру.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
авто калининский район подделка поддельные документы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Песочном угнали Lexus за 7 миллионов рублей
Полиция Петербурга задержала автовора
Егеря поймали браконьера, застрелившего дикую свинью
Организация, выдающая медсправки водителям, устранит нарушения закона
В Петербурге неизвестные отобрали у подростка два телефона
Мужчины толкнули женщину — она попала в больницу
“Борцы с грибком” украли у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Петербурге разыскивают мошенницу, похитившую у пенсионера 150 тыс. рублей