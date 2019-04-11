Полиция подозревает мужчин в подделке регистрационных знаков

Машину с подозрительным числом запчастей остановили на севере Петербурге еще в марте.

В Калининском районе Петербурга полицейские поймали мужчин, которые занимались подделкой регистрационных знаков для машин, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 11 апреля. Их поймали еще ночью 20 марта: патрульные остановили автомобиль Nissan Almera.

Машиной управлял 38-летний мужчина, с ним ехал его 47-летний напарник — он попытался сбежать, пока автомобиль проверяли, передают в МВД. В салоне нашли два ключа автомобиля, две радиостанции, крышки бензобака. В полиции сначала возбудили дело о мелком хулиганстве, но сейчас говорят о подделке регистрационных номеров машин. Пока что мужчин отпустили, но обязали прийти снова, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петроградском районе Петербурга мужчина ограбил и машину и квартиру.