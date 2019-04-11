В Петербурге неизвестные отобрали у подростка два телефона

Инцидент произошел во Всеволожском районе Северной столицы в парадной дома № 4 по улице Столичной. По заявлению материи, к ее 14-летнему сыну подошли двое неизвестных несовершеннолетних злоумышленника и угрожая неизвестным металлическим предметом похитили у него два мобильных телефона.

Сумма ущерба устанавливается. Полицейские начали поиск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Колпино задержаны хулиганы, причастные к дракам и угрозам. Двое злоумышленников угрожали прохожим предметом похожим на автомат. Полицейские задержали 19-летниего и 22-летнего хулиганов. В ходе досмотра был изъят предмет, похожий на автомат, который направлен на экспертизу.