В день проезда Путина по Петербургу произошло 407 ДТП

Пробки во второй день Арктического форума достигли 8 баллов к вечеру.

В Санкт-Петербурге за 10 апреля зарегистрировали 407 ДТП, сообщили в ГИБДД Санкт-Петербурга 11 апреля. В дорожных авариях пострадали 13 человек.

Среда стала тяжелым днем для автомобилистов Санкт-Петербурга: из-за Арктического форума Петербурга несколько дорог перекрыли. Владимир Путин вечером посетил церковь Воскресения Христова на Обводном канале — ограничения движения привели к километровым заторам на и так непростом участке. Сервис Яндекс.Пробки показывал 8 баллов сложности дорожной ситуации из 10 вечером 10 апреля.

Сегодняшний день рискует обновить максимальные цифры ДТП апреля — на дорогах Санкт-Петербурга гололед, а многие из водителей уже поставили на машины летнюю резину.

В Ленинградской области за день произошло 42 аварии — к счастью, никто на дорогах региона и Петербурга не погиб, сообщили в ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об авариях этим утром в Санкт-Петербурге.