В ДТП на КАДе иномарке разворотило багажник

Авария на КАД. Фото:
Авария на КАД. Фото: "ДТП и ЧП"

ДТП с участием легкового автомобиля и минивена произошло на внешней стороне КАДа возле развязки с Софийской улицей во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте». На фотографии, сделанной одним из очевидцев, видно, что в результате аварии у легковушки разворотило багажник. По мнению пользователей, водитель минивена не справился с управлением и влетел в легковую машину на высокой скорости.

Данные о пострадавших в результате аварии пока не поступали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в день проезда Путина по Петербургу произошло 407 ДТП. Среда стала тяжелым днем для автомобилистов Санкт-Петербурга: из-за Арктического форума Петербурга несколько дорог перекрыли.

Владимир Путин вечером посетил церковь Воскресения Христова на Обводном канале — ограничения движения привели к километровым заторам на и так непростом участке.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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