В ДТП на КАДе иномарке разворотило багажник

ДТП с участием легкового автомобиля и минивена произошло на внешней стороне КАДа возле развязки с Софийской улицей во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте». На фотографии, сделанной одним из очевидцев, видно, что в результате аварии у легковушки разворотило багажник. По мнению пользователей, водитель минивена не справился с управлением и влетел в легковую машину на высокой скорости.

Данные о пострадавших в результате аварии пока не поступали.

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