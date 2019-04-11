Труп мужчины нашли в одном из лесов Ленобласти

Признаков насилия не обнаружено Фото: Pixabay
Признаков насилия не обнаружено Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленинградской области в лесу нашли бездыханное тело 50-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Вчера, 10 апреля, около 14 часов дня в полици обратился сотрудник «скорой». Он сообщили о том, что в лесной чаще в Тосненском районе обнаружили труп мужчины, передают Невские Новости.

Потерпевшим оказался 50-летний житель Саратовской области. Проживал он в деревне Вишнево.

При осмотре тела правоохранители не нашли внешних признаков насильственной смерти. Труп направили морг, расположенный в городе Тосно. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские приступили к расследованию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге рядом с Ломоносовским сквером нашли два трупа.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ленинградская область ленобласть Тосненский район труп
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