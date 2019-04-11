У наркоманов Фрунзенского района отберут водительские права

Прокуратура обнаружила, что семь человек, причастных к обороту веществ, до сих пор водят машину.
Прокуратура требует лишить водительских прав жителей Санкт-Петербурга, страдающий наркоманией, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 11 апреля. В ведомстве заявили, что семеро лиц имеют отношению к обороту наркотиков во Фрунзенском районе Петербурга.
Проверка показала, что семь человек до сих имеют права и могут водить машину, несмотря на то, что стоят на учете в медучреждениях как страдающие наркоманией, сообщили в прокуратуре Петербурга. Между тем по закону это является прямым противопоказанием к выдаче прав.
Ведомство обратилось в суд — там уже удовлетворили четыре иска из семи, остальные находятся на рассмотрении, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Впрочем, отсутствие прав не гарантирует, что гражданин не сядет за руль — ранее Gazeta.SPb сообщила, что в отношении водителя Toyota, который вчера наехал на сотрудника ДПС, возбудили уголовные дела.