Водитель Toyota пойдет под суд за наезд на полицейского и пьяное вождение без прав

Машине злоумышленника прострелили три колеса, но он все равно попытался скрыться на ней. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Машине злоумышленника прострелили три колеса, но он все равно попытался скрыться на ней. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Мужчину задержали вчера на перекрестке Ленинского и Зины Портновой со стрельбой и погоней.

В отношении водителя микроавтобуса Toyota, который устроил ДТП на перекрестке Зины Портновой и Ленинского, возбудили уголовные дела, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга. Мужчину обвиняют в наезде на сотрудника ДПС и вождении без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, водитель машины, на которую наехала Toyota, попросил ДПС о помощи. Тот прошел к микроавтобусу и потребовал у водителя документы, но тот попытался скрыться, при этом наехал на полицейского, передают в МВД. Сотрудник ДПС прострелил машине три колеса, но микроавтобус на спущенных колесах поехал во двор, где водитель бросил машину.

Позже 35-летнего мужчину задержали. Он был пьян, прав у него было — выяснилось, что раньше он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение без документов, сообщили в МВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что водителя микроавтобуса поймали.