В Петербурге стартовали продажи замороженных крыс — 500 рублей за кило

Жителям Петербурга наскучили экзотические животные, питающиеся мышами и крысами. Это привело к резкому падению спроса на кормовых зверей. Во избежание финансовых потерь собственники крысиных ферм запустили продажу в розницу замороженных крыс по 500 рублей, сообщает Metagazeta.ru.

В Петербурге сошёл на нет интерес к экзотическим животным, таким как: змеи, ящерицы, совы. Спрос на корм для мышей и крыс соответственно упал, а конкуренция между владельцами крысиных ферм наоборот выросла.

Как сообщают собственники ферм, цены падают, а затраты на содержание мышей и крыс растут в связи с подорожанием электроэнергии, кормов и оборудования.

Это побудило владельцев начать замораживать продукцию и складировать. Стоимость одной замороженной мыши снижена до минимума — 60 рублей, крыса обойдётся чуть подороже — в 100 рублей. Отмечается, что живые грызуны стоят почти в два раза дороже — 100 и 200 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «летающие крысы» в Петербурге приносят людям пять заболеваний.