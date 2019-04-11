Во время ремонтных работ на Васильевском острове нашли мумию

Личность найденного мужчины пока не установлена. Тело было обнаружено в подвале жилого дома на улице Кораблестроителей.

Мумию нашел мастер участка, когда в подвале жилого дома проводились ремонтные работы. Об этом сообщает “Neva.Today”. Пока точно установить не удалось, но по предварительной информации, умерший был мужчиной.

Личностью уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Теперь им надо будет установить, при каких обстоятельствах мужчина попал в подвальное помещение многоквартирного дома и судя по всему пролежал там долгое время.

Тело было обнаружено около 16:00 10 апреля. В подвале мумия лежала в песке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что труп мужчины нашли в одном из лесов Ленобласти.