Опасного преступника задержали в Красном селе за шум

Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет. Фото: pixabay.com

Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет. Фото: pixabay.com

Мужчина находится в федеральном розыске за разбой в Воронежской области.

В Красном селе поймали преступника в федеральном розыске, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 11 апреля. Мужчину задержали за нарушение общественного порядка — и только позже выяснили, что его ищут за особо тяжелое преступление.

По информации Росгвардии Петербурга, жители Красносельского района обратились в полицию утром в среду 10 апреля — они сообщили, что у дома на пр. Ленина шумит мужчина. Сотрудники вневедомственной охраны тут же приехали туда и задержали жителя Тверской области 29-ти лет.

Позже оказалось, что его ищут в Воронежской области за разбой, сообщили в УВО Петербурга — судя по статье, мужчина либо нанес потерпевшему серьезные травмы, либо украл свыше 1 млн, либо действовал в составе преступной группы. По УК РФ ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге у подростка украли два телефона.