МЧС потушила воспламенившийся на Бассейной улице микроавтобус

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга бригада спасателей потушила горящее транспортное средство на Бассейной улице. Фотографиями с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в микроавтобусе на Бассейной улице в Московском районе города. Снимки свидетели инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Микроавтобус не создал сильных неприятностей на дороге, так как был припаркован в стороне, отмечают очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на КАДе иномарке разворотило багажник.

Авария с участием «легковушки» и минивена произошла на внешней стороне КАДа возле развязки с Софийской улицей во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Свидетели инцидента выложили фотографии на которых видно, что в результате дорожно-транспортного происшествия у легкового автомобиля сильно деформировался багажник.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ДТП и ЧП московский район спб
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