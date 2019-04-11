Сотрудник предприятия вернул себе работу при содействии прокуратуры

Суд Петербурга вынес решение по иску экс-работника СПб ГУДСП «Флора» о восстановлении на работу, взыскании зарплаты за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Согласно материалам дела, истец был принят в СПб ГУДСП «Флора» на должность мастера участка механизации в мае 2016 года. По приказу директора предприятия мужчину уволили в декабре 2018 года: истец попал под сокращение штата.

Установлено, что работодатель нарушил порядок сокращения, не предложив истцу все имеющиеся вакантные места, как того требует Трудовой кодекс РФ.

Квалификация истца соответствовала одной из вакантных должностей, поэтому было принято решение восстановить его на работе, сообщили в городской прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования истца: восстановил его на работе и взыскал с работодателя зарплату за время вынужденного прогула в размере 110 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также понесенные им судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура уличила организацию в неуплате страховых взносов на 2,8 млн руб.