На Канонерском острове найдено гниющее тело неизвестной женщины

В Кировском районе Петербурга на Канонерском острове местные работники нашли труп женщины. Как долго тело находилось на побережье — вопрос, но процесс гниения уже начался.

На побережье Канонерского острова за жилым массивом 9 апреля было обнаружено тело неизвестной женщины. Труп нашли сотрудники Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, сообщают Невские Новости.

На место происшествия оперативно приехали сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что труп уже начал подгнивать. Погибшая женщина была ростом примерно 160-165 см, имела темные волосы, одета была в черную кофту и такого же цвета штаны. Также на ней были коричневые сапоги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что труп мужчины нашли в одном из лесов Ленобласти.

В Тосненском районе Ленобласти в лесу нашли тело 50-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Труп направлен в морг для установления для прохождения экспертизы.

Вчера, 10 апреля, работник скорой помощи сообщил в полицию о том, что в лесной чаще в Тосненском районе найден труп мужчины.