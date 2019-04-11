Археологические экокампусы Ленобласти набирают волонтёров

Оба кампуса - экологические Фото: pixabay
Оба кампуса - экологические Фото: pixabay

Летом 2019 года на территории Ленинградской области для студентов откроются два археологических городка. Один из них будет располагаться в Ломоносовском районе в селе Копорье. Там волонтеры смогут стать участниками раскопок Копорской крепости. В Гатчинском районе молодых людей ожидают волонтерские работы в усадьбе Демидовых в Тайцах.

В Копорье в международном кампусе студентам предстоит работать в две смены: с июля по август. На каждую смену будет приходиться группа из 24 человек (12 молодых людей и 12 девушек). Волонтерам предоставят проживание в хостеле на берегу Финского залива, трехразовое питание, транспортное обслуживание, экскурсионная и культурная программы, обучение в полевой «Школе волонтера», сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Отмечается, что в Копорье также будут работать иностранные волонтеры, что позволит местным студентам испытать свои знания английского языка.

Археологический кампус в Тайцах будет работать в одну смену: с 22 июля по 2 августа. Будет принято не более 18 волонтёров. Студентам предоставляется питание, транспортное обслуживание, экскурсионная и культурная программы с посещением Выборгского замка и рыцарского турнира, а также обучение в «Школе волонтера», говорится в сообщении.

Оба кампуса являются экологическими. То есть, студенты не будут использовать пластиковую посуду и полиэтиленовые пакеты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ленобласть потратит на ремонт соцучреждений около 475 млн рублей.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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