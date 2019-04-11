Ленобласть потратит на ремонт соцучреждений около 475 млн рублей

Власти Ленинградской области увеличат объемы финансовых вложений в ремонт социальных учреждений. В 2019 году на эти нужды выделят 474, 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона 11 апреля.

Согласно плану на 2019 год, работы по созданию комфортных условий ожидают 17 социальных учреждений и территории вокруг них.

В их число вошли: Будогощский и Волховской ПНИ, Вознесенский и Кингисеппский дома-интернаты.

Уже ведутся работы в Сланцевском доме-интернате, Гатчинском ПНИ и Приозерском детском доме-интернате.

Кроме того, помещения обновят в Каменногорском доме-интернате, где будет расположен второй в Ленобласти геронтологический центр.

Работы направлены на улучшение условий оказания социальных услуг населению, создание комфортной и безопасной среды, говорится в сообщении.

Отмечается, что подход к работам изменился: их проводят комплексно, а не по частям, как было раньше. Сперва обновлению подлежат инженерные сети, а завершается все заменой асфальтового покрытия возле зданий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ленобласть внесёт изменения в проект обхода Мурино по просьбе жителей.