Ремонт фасадов зданий на Сенной площади завершится в 2019 году

В текущем году в Петербурге завершится капитальный ремонт фасадов десяти зданий, расположенных на Сенной площади, сообщает «Фонд – региональный оператор капитального ремонта».

Ремонт фасадов зданий архитектурного ансамбля на Сенной площади стартовал в 2017 году. Было обновлено семь фасадов, среди которых были два объекта культурного наследия на Московском проспекте, 4 и 6.

Годом позже начался капремонт зданий на Гривцова, 13/11, Сенной площади, 13 и Московском проспекте ½. По последнему адресу работы возобновились 1 апреля этого года. Здание в стиле модерн, проектировщиком которого был архитектор А.И. Зазерский, было построено в 1907 году. В 2001 году его включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге возобновили стройку проблемного ЖК «Ижора Парк».

Представители новой подрядной организации сообщили, что готовность к возобновлению строительных работ составляет 90%.