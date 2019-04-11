В Петербурге возобновили стройку проблемного ЖК «Ижора Парк»

В Колпинском районе Петербурга приступили к достройке жилищного комплекса «Ижора Парк».

Сегодня, 11 апреля, зампредседателя комитета по строительству Евгений Барановский провёл рабочего совещание на строительной площадке ЖК «Ижора парк» в Колпинском районе. На нём также присутствовали представители новой подрядной организации «Спецпроект».

Гендиректор ООО «Спецпроект» Станислав Романюк сообщил, что долги за электроэнергию уже погасили. Кроме того, был уплачен аванс за тепло ГУП «ТЭК». Сейчас идет переподписание договоров на проведение субподрядных работ.

В скором времени стройка возобновится: на данный момент уже работает 15 человек. Со следующей недели планируется приступить к прокладке внутренних инженерных сетей, а также витражному остеклению балконов. Рабочая готовность оценивается в 90%.

Отмечается, что новый подрядчик согласовал график производства работ. В следующий четверг пройдёт очередная контрольная встреча, на которой отчитаются о проделанной работе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что большая часть дольщиков Петербурга получит ключи до конца 2019 года.