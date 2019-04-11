Большая часть дольщиков Петербурга получит ключи до конца 2019 года

85% дольщиков - до конца года, остальные - до 2020 года Фото: Pixabay

85% дольщиков - до конца года, остальные - до 2020 года Фото: Pixabay

Врио губернатора Александр Беглов заявил о том, что до конца 2019 года большинство петербургских дольщиков получат своё жильё.

С 1 июля в силу вступит новый порядок финансирования первичного рынка жилья: она призвана защитить участников долевого строительства.

По словам Беглова, до конца 2019 года подавляющее число граждан, вложившихся в строительство по договорам долевого участия, ключи от своих квартир. Речь идёт о 85% всех дольщиков. Оставшиеся 15% получат ключи к 2020 году.

Меры по защите россиян от недобросовестных застройщиков исполняются в соответствии с указанием президента России Владимира Путина.

Власти Петербурга планируют разработать постановление, обязывающее городских застройщиков перейти на новую схему финансирования при строительстве квартир.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что последняя очередь долгостроя в Мурино получила разрешение на ввод.