Большая часть дольщиков Петербурга получит ключи до конца 2019 года

Врио губернатора Александр Беглов заявил о том, что до конца 2019 года большинство петербургских дольщиков получат своё жильё.
С 1 июля в силу вступит новый порядок финансирования первичного рынка жилья: она призвана защитить участников долевого строительства.
По словам Беглова, до конца 2019 года подавляющее число граждан, вложившихся в строительство по договорам долевого участия, ключи от своих квартир. Речь идёт о 85% всех дольщиков. Оставшиеся 15% получат ключи к 2020 году.
Меры по защите россиян от недобросовестных застройщиков исполняются в соответствии с указанием президента России Владимира Путина.
Власти Петербурга планируют разработать постановление, обязывающее городских застройщиков перейти на новую схему финансирования при строительстве квартир.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что последняя очередь долгостроя в Мурино получила разрешение на ввод.