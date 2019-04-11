Последняя очередь долгостроя в Мурино получила разрешение на ввод

Третья очередь была введена в конце марта 2019 года Фото: https://vk.com/spb_sozvezdie
Третья очередь была введена в конце марта 2019 года Фото: https://vk.com/spb_sozvezdie

Комитет Госстройнадзора Ленобласти дал добро на ввод четвертого этапа ЖК «Созвездие». Речь идёт о двух парадных и пристроенном детском саду, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общая площадь жилых помещений в секциях В1 и В2 составляет 11,2 тыс. кв. м, в них насчитывается 437 квартир.

Напомним, что 20 марта текущего года в эксплуатацию ввели третью очередь ЖК «Созвездие», чьим застройщиком выступала компании «Навис». Завершить строительство объекта удалось благодаря программе компенсаций компаниям-донорам. Её разработку в прошлом году инициировал губернатор Александра Дрозденко.

Разработанный документ предусматривает включение в программу федерального выкупа «Стимул» и другие варианты выкупа соцобъектов застройщика, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ленобласть потратит на ремонт соцучреждений около 475 млн рублей.

В 2019 году работы по созданию комфортных условий проведут в 17 социальных учреждений, а также на территории вокруг них.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Всеволожский район долгострой ЖК «Созвездие» ленинградская область ленобласть мурино
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