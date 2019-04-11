Сосиски и колбасы по всему Киевскому шоссе: Момент столкновения грузовика с мясной продукцией попал на видео

Разлетевшиеся на Киевском шоссе сосиски от Великолукского мясокомбината зафиксировали на камеру видеорегистратора.

Водитель грузовика на полной скорости врезался в стоящий впереди на “аварийке” грузовик. Видимо из-за плохих погодных условий водитель не увидел впереди стоящую машину и не снизил скорость. В последний момент он пытался вывернуть влево, но это не спасло от столкновения. После того, как водитель машины с мясной продукцией врезался, часть груза вылетела на дорогу.

О происшествии сообщили петербургские водители в социальной сети “ВКонтакте”. Они пишут, что дорожно-транспортное происшествие случилось на Киевском шоссе 10 апреля.

Также сообщается, что в ДТП никто не пострадал, только если груз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель наехал на велосипедиста из-за неприличного жеста.

Видео: https://vk.com/unreleased_dtp